تتويج أوكرانيا بلقب بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين

أسدل الستار أمس، على منافسات النسخة الرابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، والتي شهدت تألقاً لافتاً لنجوم المنتخب الوطني بتحقيقه 12 ميدالية ملونة بواقع أربع ميداليات ذهبية، وأربع ميداليات فضية وأربع ميداليات برونزية، مقارنة بأربع ميداليات ملونة حققها العام الماضي.

واختتمت واحدة من أقوى النسخ في بطولات العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، والتي أقيمت في صالة «مبادلة آرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بتتويج أوكرانيا بلقب البطولة، والولايات المتحدة وصيفاً، وطاجكستان ثالثاً.

كما شارك المنتخب للمرة الثانية في تاريخه في منافسات البطولة ليحقق جملة من المكاسب من أبرزها تحقيق 12 ميدالية ملونة منها 4 ذهبيات حققها كل من فهد الحمادي (في وزن 70.3 كغم للمرحلة العمرية «أ» 16-17)، وغلا الحمادي (فئة الشباب «ب» في وزن 40 كغم)، وسيف البلوشي (فئة الشباب «ب» في وزن 40 كغم)، وزمزم الحمادي (فئة الشباب «ب» في وزن 52 كغم)، ناهيك عن الخبرة التي اكتسبها هذا الجيل الذي يمثل مستقبل الفنون القتالية المختلطة للدولة.

وحضر مواجهات اليوم الختامي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، وروي بيكر رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ، وأعضاء من مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وأعضاء من الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وعدد من ممثلي بعثات الدول المشاركة وسفارات الدول لدى الدولة.

• المنتخب حقق حصيلة تاريخية في البطولة العالمية التي أقيمت في أبوظبي، وذلك بتحقيقه 12 ميدالية، بينها 4 ذهبيات.