الاتحاد الدولي لرياضات الصقور يعتمد النظام الأساسي

ترأس الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نيابة عن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الذي عقد أول من أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة جميع ممثلي الجهات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من 11 دولة.

ورحّب الشيخ زايد في بداية كلمته بالحضور والمشاركين في الاجتماع، ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن اجتماع الأسرة الدولية لرياضات وسباقات الصقور جاء لمناقشة أهم الموضوعات والمبادرات التي تم إطلاقها خلال السنة الأولى من تأسيس الاتحاد في سبيل تنظيم هذه الرياضة وتطويرها على كل المستويات.

وتمنى الشيخ زايد بن حمد التوفيق والسداد لجميع المبادرات التي يتبناها الاتحاد، وأن تكون لها نتائج ملموسة تعود بالفائدة المرجوة على مسيرة الاتحاد وجميع برامجه ومبادراته.

واستعرض الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، راشد الكتبي، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وصادق مجلس الإدارة على اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، الذي تم إعداده وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية للاتحادات الرياضية بما يتوافق مع القواعد والقوانين الرياضية الدولية.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة على ملف كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور لمسافة 400 متر، التي وجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتنظيمها أخيراً خلال ديسمبر المقبل، كأولى المبادرات التي يطلقها الاتحاد في إطار استراتيجيته لنشر رياضات وسباقات الصقور عالمياً، إذ تم استعراض نظام السباقات وآليات المشاركة واللوائح الفنية.

وناقش الاجتماع ملف الملتقى الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والمقرر أيضاً في ديسمبر المقبل، ويستهدف ثلاثة محاور رئيسة تتلخص في التطور العالمي في تطوير وتنمية رياضات وسباقات الصقور، وخلق نقاش دولي مشترك بين مختلف الأشخاص والجهات ذات العلاقة بالصقور حول الفرص والتحديات الخاصة بها، والوصول إلى آليات تنفيذية مشتركة، تستهدف تسهيل وتعزيز سبل الارتقاء برياضات وسباقات الصقور.

واستعرض الاجتماع خطة البرنامج التدريبي الخاص بسباقات الصقور بالتلواح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وسبل تعزيز مستوى جميع المشاركين بنقل الخبرة إلى الفرق الدولية المشاركة، والاطلاع على أحدث الممارسات والمعايير المتبعة في هذه السباقات.