جائزة «الإبداع الرياضي» تتسلم ترشيحات أبطال الدورة العربية

ارتفعت وتيرة الترشح للدورة الـ12 من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويرأسها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وتشهد الدورة الـ12 للجائزة دعم الرياضيين العرب الناشئين بآلية العمل نفسها المعتمدة مع الرياضيين الإماراتيين الناشئين، حيث سيتم ترشيح عدد من الرياضيين والإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في نوفمبر المقبل، ثم يتم فتح باب التصويت للجمهور على الناشئين العرب كما هو الحال مع الناشئين الإماراتيين، وسيتم خلال حفل التكريم في يناير 2024 الإعلان عن الناشئين الفائزين وتكريمهم في الحفل. ومع تبقي 31 يوماً على غلق باب الترشح لهذه الدورة في 31 أغسطس الجاري، تواصل الأمانة العامة للجائزة الأكبر في المجال الرياضي استلام ملفات الترشح لمختلف الفئات من دولة الإمارات والدول العربية والعالم من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة mbrawards.ae. وتلقت الجائزة العديد من ملفات الترشح خلال شهر يوليو خصوصاً بعد ختام النسخة الـ15 من دورة الألعاب العربية التي استضافتها الجزائر من 5 إلى 15 يوليو بمشاركة عربية واسعة، وشهدت تألق الرياضيين العرب من الجنسين ومن أصحاب الهمم، وتقديمهم مستويات فنية كبيرة وإحراز ميداليات تؤهلهم للترشح والمنافسة للفوز بالجائزة. ويستطيع الرياضيون العرب المنتظر تألقهم في بطولة العالم لألعاب القوى، المقررة بالعاصمة المجرية بودابست من 19 إلى 27 أغسطس الجاري، الترشح أيضاً في الأيام الأربعة المتبقية بين ختام البطولة وحتى موعد غلق باب الترشح للدورة الـ12 من الجائزة.

ويتأهل للترشح للفوز بالجائزة كل من حقق إنجازات عالمية كبيرة ترتقي لمستوى الإبداع في فئاتهم ورياضاتهم، بشرط أن تكون قد تحققت خلال الفترة من 16 سبتمبر 2021 إلى 31 أغسطس 2023، بكل من فئات: أفضل رياضي (في دولة الإمارات والوطن العربي)، وأفضل رياضي ناشئ (أقل من 18 سنة في دولة الإمارات والوطن العربي)، وأفضل رياضي (من فئة أصحاب الهمم)، وأفضل مدرب (في دولة الإمارات والوطن العربي)، وأفضل حكم (في دولة الإمارات والوطن العربي). وتتضمن الجائزة فئات أفضل إداري (في دولة الإمارات والوطن العربي)، وتضم شخصيات تقود العمل الإداري في الاتحادات والمؤسسات الرياضية، من بينهم: رئيس اتحاد، ومدير اتحاد أو منتخب، ومشرف على مبادرة تطويرية، وباحث، ومبتكر، وأفضل فريق (في دولة الإمارات والوطن العربي)، وأفضل مؤسسة رياضية أو ذات علاقة بالرياضة (في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم) لها برامج أو مشاريع أو مبادرة ناجحة في المجال الرياضي.