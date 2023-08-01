فعاليات لكبار السن وذوي الهمم في «عالم دبي للرياضة»

يواصل «عالم دبي للرياضة» تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية في دبي، من خلال تنظيم مجموعة من المبادرات الرياضية التي تهدف إلى تعزيز أسلوب حياة نشط وصحي بين جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار السن والأطفال وأصحاب الهمم. وخصّص «عالم دبي للرياضة» أيام الأربعاء لكبار السن، وذلك لتمكينهم من ممارسة رياضاتهم وأنشطتهم المفضلة مجاناً طوال فتره هذه الفعالية التي تستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.