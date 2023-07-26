الإمارات تستعرض استعداداتها لمؤتمر الطب الرياضي 2024

شارك رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية الدكتور هاشل الطنيجي في اجتماعات المكتب التنفيذي، ولجنة التطوير بالاتحادين الدولي والأوروبي للطب الرياضي في العاصمة الإيطالية روما.

وناقش الاجتماع محاور

عدة منها استعدادات اللجنة الأولمبية الإماراتية لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي للطب الرياضي الدولي 2024 في دبي.

وقدم الطنيجي، عرضاً تفصيلياً لرئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي حول التحضيرات لاستضافة هذا الحدث الدولي، والذي يعقد للمرة الأولى في الإمارات بالفترة من 24 إلى 27 أكتوبر 2024.

ووجه الطنيجي دعوة رسمية لرئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي البروفيسور فابيو بيجوزي لزيارة الإمارات منتصف أكتوبر المقبل، لاطلاعه على آخر التحضيرات الميدانية لاستضافة هذا الحدث.