5000 طالب في «ألعاب مدارس دبي»

يستعد مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة «إي إس إم» لتنظيم «ألعاب مدارس دبي» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية قبل الانضمام للأندية، والتي يأتي الهدف من تنظيمها إلى زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعات تنسيقية مع مجلس دبي الرياضي لمناقشة الاستعدادات لتنظيم النسخة الرابعة من الدورة لضمان تحقيق النجاح لها، وتم خلالها مناقشة نظام الألعاب ومواءمتها مع خطة الألعاب الأولمبية لإدراج كل الألعاب الأولمبية في المنافسات وإعداد تقارير عن الموهوبين الذين يتم اختيارهم من كل البطولات.

وكانت الدورة قد شهدت نجاحاً كبيراً خلال الموسم الرياضي الماضي حيث شارك في النسخة الثالثة من الدورة أكثر من 5000 طالب وطالبة من 220 مدرسة حكومية وخاصة تنافسوا في 22 لعبة رياضية متنوعة هي كرة قدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، الجمباز الإيقاعي، الغولف، منافسات رياضات أصحاب الهمم، تنس، سباحة، دراجات هوائية، كرة الريشة، كريكت داخل القاعات، كريكت في الملاعب المفتوحة، البادل، الجمباز، الشطرنج، الشطرنج عن بعد، الألعاب الإلكترونية، القوس والسهم، ألعاب القوى، كرة الشبكة (نت بول)، الرجبي، بطولة المدرسين.