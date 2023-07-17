مجلس الشارقة الرياضي يستدعي 9 أشبال من «سلة الحمرية» لمعسكر تركيا

استدعى مجلس الشارقة الرياضي تسعة لاعبين من براعم وأشبال نادي الحمرية للمعسكر التدريبي بكرة السلة، الذي سينظمه المجلس في تركيا خلال الفترة من 20 إلى 29 يوليو الجاري.

وضمت قائمة اللاعبين سبعة أسماء من البراعم هم: ماجد المرزوقي وخليفة بن طوق وعبدالله آل علي وعبدالله الشحي وعبدالعزيز علي وعبدالله المسفري وخليفة الشامسي، بالإضافة للاعبين من الأشبال عمر المسفري وحمدان الرحبي، علماً أن مدرب البراعم إكرامي الرديني وإداري الفريق سيف السويدي، سيرافقان البعثة.

وقال عضو مجلس الشارقة الرياضي، رئيس لجنة الألعاب الجماعية، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة عبداللطيف الفردان في تصريحات صحافية: «إن استدعاء تسعة عناصر من فريق الحمرية مستحق، نظير تألق الفريق الموسم الماضي بتتويجه بطلاً للدوري والكأس لفئة البراعم».

وأكد أن معسكر تركيا يأتي ضمن خطط مجلس الشارقة الرياضي، لتطوير الرياضات الجماعية بأندية الإمارة الباسمة، وهو ما يعود بالنفع تلقائياً على الرياضة الوطنية بشكل عام.