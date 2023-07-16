البطران رئيساً لمجلسي إدارة نادي وشركة الإمارات

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات الثقافي الرياضي برئاسة يوسف عبدالله البطران وتسمية يوسف علي البلوشي نائباً أول للرئيس، وخليل إبراهيم الطويل نائباً ثانياً للرئيس.

ونصّ القرار على أن تضم عضوية الإدارة كلاً من عبدالله إبراهيم الطويل، وثاني سالم الشحي، وجمال أحمد القرصي، وعادل محمد الخيال ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كما صدر قرار تشكيل مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم برئاسة يوسف عبدالله البطران، وتسمية يوسف علي البلوشي نائباً للرئيس.

ونص القرار على أن تضم عضوية الإدارة كلاً من خليل إبراهيم الطويل، وعبدالله إبراهيم الطويل، وثاني سالم الشحي، وجمال أحمد القرصي، وعادل محمد الخيال ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وثمن يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لمجلس إدارة نادي الإمارات، مؤكداً أن هذه الثقة تمنحنا الدافع والحافز لمواصلة جعل النادي صرحاً رياضياً يخدم طموحات وتطلعات جماهيره الوفية وجميع الفئات المجتمعية في الإمارة، إيماناً بالنهج الوطني وانطلاقاً من الخطط الاستراتيجية التي سينتهجها النادي خلال المرحلة المقبلة.

وقال «إن مجلس الإدارة سيعمل في مسار تحقيق النجاحات والإنجازات بروح الفريق الواحد مع شركة كرة القدم لدعم مكانة النادي وتعزيز وجهته بين الأندية الرياضية المتقدمة، مؤكداً أن النادي سيقوم بمواصلة عمله وتنفيذ مبادراته ومشاريعه التطويرية لكل الألعاب على مستوى الإمارة، وبما يعزز ثقة الجماهير المنتمية لهذا الكيان الرياضي الكبير».

وأوضح أن مجلس إدارة النادي يتطلع لأن يكون أهلاً لهذه الثقة الكبيرة والمسؤولية الملقاة على عاتقه، وأن يعمل بالإيفاء بواجباته والتزاماته بما يواكب رؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وولي عهده، متمنياً أن يسهم المجلس بهيكلته الجديدة في تحقيق نتائج إيجابية لجميع الفرق الرياضية في جميع المسابقات والألعاب، متمنياً أن يحققوا الإضافة والنجاح لمسيرة النادي.

من جهة أخرى، أشار يوسف البطران إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الأول للمجلس الجديد مع جميع الأعضاء، قريباً بمقر النادي لوضع الخطوط العريضة للعمل في النادي خلال المرحلة المقبلة.