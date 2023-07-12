أنشطة صيف أبوظبي الرياضي «مجانية» للمتقاعدين

أطلقت مجموعة «أدنيك» وصندوق أبوظبي للتقاعد، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، مبادرة جديدة تُتيح للمتقاعدين والمستحقين المسجّلين لدى الصندوق، الاستفادة المجانية من المرافق والأنشطة الرياضية المُقامة ضمن فعَاليات صيف أبوظبي الرياضي، التي تنظمها شركة «أدنيك للخدمات»، التابعة لمجموعة «أدنيك» بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتهدف المبادرة إلى تَعزيز أسلوب الحياة الصحي بين المتقاعدين والمستحقين، وتشجيعهم على المشاركة الاجتماعية الفاعلة في الأنشطة الرياضية والترفيهية، انطلاقاً من رغبة الصندوق في تعزيز المزايا الاجتماعية للمتقاعدين المسجلين لديه.

وسيتمكن المتقاعدون والمستحقون بموجب المبادرة، من المشاركة وحجز الملاعب الرياضية «مجاناً» لأربعة أنواع من الرياضات المتنوعة، هي كرة القدم، والبادل، والكرة الطائرة، والريشة الطائرة، على أن يُتاح لهم حجز الملاعب يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حتى تتناسب مع ظروف وتفضيلات المشاركين.

كما يمكنهم الاستفادة من المسار المخصص لممارسة رياضتي المشي والجري، ومركز تدريب اللياقة البدنية المُقدّم من شركة «تكنوجيم»، إضافة إلى الورش التوعوية التي ينظمها برنامج «أبوظبي 360» أسبوعياَ.

ويمكن للمتقاعدين والمستحقين الاستفادة من المبادرة رفقة أسرهم أو أصدقائهم من خلال الاتصال أو إرسال رسالة عبر تطبيق «واتس أب» على الرقم: 2565 738 050.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التعاون الذي يسهم في تشجيع الأفراد على الانخراط في الأنشطة الرياضية لتعزيز اللياقة البدنية وتحسين صحتهم النفسية، إذ تؤكد هذه المبادرة أهمية توحيد الجهود لترك أثر إيجابي عند شريحة المتقاعدين في الإمارة، بما يسهم في رفع مستوى جودة حياة أفراد المجتمع بشكل عام»، مضيفاً: «نلتزم بمواصلة جهودنا لتوعية كل أفراد المجتمع بأهمية جعل الرياضة نمطاً للحياة من خلال تطبيق أبوظبي 360 التابع لنا».

من جهته، قال المدير العام لشؤون التقاعد في صندوق أبوظبي للتقاعد خلف الحمادي: «يأتي هذا التعاون في إطار جهودنا لتوسيع نطاق المزايا الاجتماعية التي نوفرها لشريحة المتقاعدين، وذلك من خلال المشاركة في المبادرات التي تعزز المشاركة المجتمعية الإيجابية وتشجع على اتباع نمط حياة صحي وحيوي».

بدوره، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك» حميد الظاهري: «نلتزم بإطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي، بما في ذلك فئة المتقاعدين، حيث نسعى من خلال نسخة هذا العام من صيف أبوظبي الرياضي إلى تمكين أفراد المجتمع من ممارسة الرياضة في بيئة ملائمة ومرافق داخلية مكيفة عالمية المستوى خلال فصل الصيف».