دبي تعتمد نظام تصنيف مراكز اللياقة البدنية.. تعرف إلى العايير والشروط

اعتمد مجلس دبي الرياضي معايير ومؤشرات نظام تصنيف مراكز اللياقة البدنية الأول من نوعه في العالم الذي انجزه المجلس بالتعاون مع خبراء دوليين في اللياقة البدنية وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال أندية اللياقة البدنية والطب الرياضي، بهدف تعزيز الاحترافية في صناعة اللياقة البدنية ورفع جودة خدمات مراكز اللياقة البدنية بدبي وتصنيفها وفق عدد النجوم من فئة 5 نجوم فما أدنى.

ووفق بيان من المجلس أمس، يتضمن نظام التصنيف 17 مقياسا معياريا و82 مؤشرا فرعيا يتم من خلالهم تقييم جميع مراكز اللياقة البدنية من قبل فرق عمل متخصصة ومؤهلة.

وقال البيان أنه «تم عرض النظام في قمة الشرق الأوسط للياقة البدنية في شهر أكتوبر من العام 2022 وحظي بإشادة وثناء من المشاركين في قمة اللياقة البدنية من المختصين في مختلف جوانب العمل والذين زاد عددهم على 1000 مشارك من مختلف الجنسيات».

وجاء تحديد معايير التصنيف والمؤشرات الخاصة بها واعتمادها خلال عملية تقييم جميع مراكز اللياقة البدنية في دبي لرفع مستوى الجودة في العمل والخدمات المقدمة وكذلك تعزيز التنافسية بين مراكز اللياقة البدنية لتقديم الأفضل والحصول على أعلى تصنيف لأن التنافسية بين مكونات هذا القطاع تدعم عملية التطوّر المستمر ورفع مستويات الجودة في تقديم الخدمات، كما أن تقدير المتميزين وتصنيفهم وفق مستويات تتناسب مع مستوى الخدمات التي يقدمها كل منهم للرياضيين وأفراد المجتمع وإعلان النتائج تعزز مستوى الجودة في العمل وتحفّز على تحقيق المزيد من التميز في العمل وترتقي إلى مستوى جودة الحياة في دبي.

وتغطي معايير التقييم والمؤشرات الفرعية جميع جوانب العمل، كما أن عملية التقييم قد بدأت وسيتم إعلان النتائج التي تتضمن تصنيف المراكز مستوفية الشروط خلال شهر أكتوبر المقبل، ووضع مجلس دبي الرياضي خطة للارتقاء المستمر بمستوى جودة الخدمات للذين سيحصلون على أعلى درجات التقييم وأكبر عدد من النجوم للمحافظة على تميزهم ومواصلة تقديم أفضل الخدمات وتحفيز ذوي التصنيف الأدنى لرفع مستوى عملهم ومنشآتهم بما يليق بجودة الخدمات والحياة في دبي وفق معايير علمية مدروسة.

وتوزعت المعايير ما بين جودة المنشأة ومرافقها ونوعية وتنوع الأجهزة المستخدمة، وأيضا عدد ومستوى تأهيل المدربين في مركز اللياقة البدنية ونسبة المتدربين لكل مدرب، وإجراءات السلامة المستخدمة والتأمين على المنشأة والمتدربين، والكفاءة والخبرة في التعامل مع حالات الإصابات الطارئة أثناء التدريب وتطبيق اشتراطات سلامة المتدربين ومحاربة المنشطات والتوعية من أخطارها التي تعد من الأولويات، إلى جانب متابعة إدارة المركز لتطوّر حالة كل متدرب ووجود ملفات طبية وبدنية عن حال كل عضو مسجل.

وكان مجلس دبي الرياضي قد وضع دليلا خاصا بمراكز اللياقة البدنية يساهم في تطوير العمل في هذا القطاع كما يوضح لمالكي وإدارات مراكز اللياقة البدنية المواصفات الخاصة بالمراكز النموذجية والمعايير والمؤشرات التي تتم من خلالها عملية التقييم ليكون مرجعا للعاملين في هذا القطاع الذي يحقق نموا متزايدا في أعداد المراكز وأعداد الأعضاء المسجلين سواء كمدربين أو متدربين من الجنسين ومن مختلف الجنسيات، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمشاركين والتي تساهم في تعزيز صحة وحيوية ونشاط المتدربين وسعادتهم ومشاركتهم في حركة المجتمع، كما تعزز العلاقة بين مكونات المجتمع.



المعايير

يتضمن التقييم 17 معيارا هي:

1. الأجهزة والمعدات.

2. الصيانة الدورية.

3. المرافق الرياضية.

4. النظافة.

5. التأمين والسلامة.

6. العناية البدنية والاستشفاء.

7. نسبة المتدربين لكل مدرب.

8. مؤهلات المدربين.

9. خدمات التدريب الشخصي.

10. آلية متابعة المتدربين.

11. التدريب الجماعي.

12. الفعاليات المجتمعية والتوعية بالمنشطات

13. فحص الجاهزية البدنية.

14. التغذية الصحية.

15. توفر مواقف السيارات.

16. الرضا العام للأعضاء والعاملين من خلال الزيارات الدورية لفرق التقييم.

17. خدمات ومميزات إضافية يقدمها المركز للأعضاء

مؤشرات

وقد تم في الدليل الخاص بالمراكز تحديد وشرح المؤشرات الخاصة بكل معيار والتي تؤهل أي مركز من مراكز اللياقة البدنية للحصول على فئة 5 نجوم أو أقل وفق المؤشرات القياسية المعتمدة بعد تطبيق المقاييس المعيارية لوضع الشكل النموذجي المناسب لكل معيار، وجميعها تمت دراستها والتأكد من إمكانية تطبيقها في بيئة العمل الحالية من أجل صحة وسلامة كل متدرب وتحقيق الفائدة الأكبر للأعضاء المسجلين وللمجتمع.