«سوق دبي الحرة» راعياً رسمياً لبطولات العالم لـ «قوارب SB20»

أعلنت سوق دبي الحرة رعايتها لبطولات العالم لقوارب SB20 الرياضية التي ستقام من الـ11 إلى الـ16 من فبراير 2024، وبطولة الشرق الأوسط لقوارب SB20 الرياضية التي تقام من الأول إلى الثالث من ديسمبر 2023، وبطولة آسيا والمحيط الهادي لقوارب SB20 التي ستقام من الثاني إلى الرابع من فبراير 2024، وينظمها نادي دبي للإبحار الشراعي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة نخبة الأبطال العالميين الذين سيتنافسون لإحراز الألقاب في قلب مدينة دبي.

وقال مدير العمليات في سوق دبي الحرة راميش سيدامبي: «نحن سعداء بمشاركتنا في رعاية هذه البطولات الثلاث لقوارب SB20، وعقب نجاحنا في رعاية بطولة سوق دبي الحرة للإبحار في العامين المنصرمين، أصبحنا نؤمن بأن هذه الفعاليات المقبلة سترفع مستوى هذه الرياضة التي تحظى بمتابعة قوية للغاية على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أن نادي دبي للإبحار الشراعي مكان رائع ويحظى بفريق ملتزم، ويسعدنا أن نتعاون معه مرة أخرى».