«غولف الأولمبياد الخاص» يتوّج بفضية «عالمية برلين»

نجح لاعبا منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي علي بن سميدع وعمر البستكي، في الحصول على الميدالية الفضية في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، التي اختتمت أمس، في مدينة برلين الألمانية.

وكاد الغولف الإماراتي أن يصعد مجدداً على منصات التتويج، بعد أن انتهت الشيخة شيخة بنت سلطان بن صقر القاسمي من مشاركتها العالمية الأولى في المركز الرابع.

ومثل منتخب الأولمبياد الخاص للغولف في المنافسات التي احتضنها ملعب نادي سارو، كل من حامل فضية دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019 علي بن سميدع، ومساعده عمر البستكي وفق نظام اللعبة في منافسات الذكور، والشيخة شيخة بنت سلطان صقر القاسمي على صعيد منافسات الإناث، وتنافسوا مع 181 لاعباً ولاعبة من 35 دولة، في خمسة مستويات مختلفة على صعيد المنتخبات والفردي.

واستطاع الثنائي علي بن سميدع وعمر البستكي، إنهاء منافسات المستوى الثاني الخاص بالفرق ومعدل الحفر التسع بإجمالي 177 ضربة، حاصدين من خلالها الميدالية الفضية، فيما ذهب المركز الأول للثنائي الهندي راهول أغروال وسينغ سياني، الذي أنهى مسار الحفر التسع بـ159 ضربة.

وفي منافسات المستوى الأول للإناث الخاص بالمهارات، حققت الشيخة شيخة بنت سلطان صقر القاسمي إجمالي 196 نقطة التي قادتها للمركز الرابع، متأخرة بفارق 25 نقطة عن صاحبة المركز الثالث الألمانية ستيفاني لوتز، فيما ذهبت الميدالية الفضية للبولندية كاترينا يافوكييش بإجمالي 223 نقطة، والذهبية والمركز الأول للإيطالية غاليا فيلريني بإجمالي 225 نقطة.