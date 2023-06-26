اتحاد الكاراتيه يطلق مشروعاً جديداً لدعم المنتخبات الوطنية

دشن رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رسمياً، مشروعاً جديداً لدعم المنتخبات الوطنية، يشمل الفئات العمرية كافة.

جاء ذلك في التجمع التدريبي للاعبين المواطنين، الذي أقيم أول من أمس، في نادي ضباط شرطة دبي، وحضره بجانب رئيس الاتحاد كل من الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي المهندس حميد شامس، والمدير التنفيذي للاتحاد رئيس اللجنة الفنية وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي الخبير محمد عباس، والمدير الفني للاتحاد الخبير هشام سري، وعدد غفير من اللاعبين والمدربين، وأولياء الأمور. ويأتي التدشين الرسمي للمشروع استكمالاً للتوصية التي قدمتها اللجنة الفنية بالاتحاد، وتم اعتمادها في الاجتماع الدوري الأخير، في إطار تطوير ودعم المنتخبات الوطنية، وخلق جيل جديد من اللاعبين واللاعبات الذين سيتم اختيارهم وفقاً لأفضل المعايير على أرض الواقع، وباستخدام مجموعة من البرامج المستقبلية، والآليات التنافسية ضمن إطار ممنهج لوضع اللوائح والقواعد المنظمة للمشروع.

وحرص اتحاد الكاراتيه عن أن يكون التدشين الرسمي لمشروع دعم المنتخبات الوطنية، بحضور اللاعبين وأولياء الأمور، والاستماع على مقترحاتهم، حول آليات التعاون المشترك بالمرحلة المقبلة، لدعم هذا المشروع بما يضمن مستقبل مشرق لأبنائهم في لعبة الكارايته.

ووجه الرزوقي بإنشاء لجنة تضم أولياء أمور اللاعبين، لما لهم من دور فعال في طرح أفضل السبل لدعم أبنائهم، وضمان استمراريتهم في ممارسة رياضة الكاراتيه تحت إشراف اتحاد اللعبة.

وتطرق النقاش إلى الآليات التي تسهم في الارتقاء بالمسابقات والمنافسات والأنشطة، ووضع خطط تطويرها.