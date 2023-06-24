بن مسحار: جائزة الاستدامة حافز للمزيد من العطاء

قال رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد سعيد بن مسحار، إن حصول النادي على جائزة الاستدامة في المجال الرياضي في الدورة التاسعة من (نموذج دبي للتفوق الرياضي)، يمثل دافعاً جديداً لمجلس إدارة النادي، والإدارة التنفيذية، والوحدات التنظيمية في النادي لبذل المزيد من الجهد، والعمل بإخلاص من أجل تعزيز هذه النجاحات، وزيادة فرص الإبداع والتميز في إطار جهود النادي من أجل الارتقاء بمفهوم العمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق أهداف التوجه والخطة الاستراتيجية للنادي 2021-2027. وأضاف في بيان صحافي، أمس: «الفوز جاء بعد مراعاته للاستدامة في العمل، ولكون 79% من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة، وذلك ضمن الفئات الخاصة التي تضاف للمرة الأولى ضمن فئات الدورة التاسعة من (نموذج دبي للتفوق الرياضي) في إنجاز جديد، يضاف إلى سجلات النادي المضيئة منذ تأسيسه عام 1988». وثمّن أحمد سعيد بن مسحار دور ونهج مجلس دبي الرياضي في تقييم عمل الأندية الرياضية في الإمارة وتحفيزها للإنجاز والتميز من خلال الخطط والبرامج البناءة، مهنئاً الأندية وشركات كرة القدم والرياضيين الأفراد الذين تفوقوا ونالوا شرف الفوز في فئات الدورة التاسعة من (نموذج دبي للتفوق الرياضي) الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي، من أجل تطوير العمل الإداري والفني في الأندية وشركات كرة القدم، وتحفيز مجالس الإدارات في الأندية الرياضية على التميز في العمل، وابتكار الوسائل وإطلاق المبادرات التي تعزز من نتائج الأندية، وتنمي تأثيرها في المجتمع عموماً، ولفئة الرياضيين على نحو خاص.