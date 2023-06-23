«جيم إكسبو» يعرض تقنيات الألعاب الإلكترونية ضمن «مهرجان دبي»

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن تنظيم سلسلة من المنافسات والبطولات الاستثنائية في «جيم إكسبو» على مدار ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم حتى 25 بعد غدٍ، ضمن فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

ويحتضن «جيم إكسبو» أكثر من 20 علامة تجارية متخصصة في مجال الألعاب.

ووفق بيان صحافي «سيشهد المعرض انعقاد سلسلة من الفعاليات الحماسية التي تستهدف الأفراد والعائلات الراغبين في استكشاف عالم الألعاب خلال فترة الثمانينات وما بعد ذلك، ووصولاً إلى أحدث التقنيات الجديدة في العصر الحالي، بما في ذلك أجهزة المحاكاة وألعاب الواقع الافتراضي».

وستكشف منطقة «دو جيمرز» في «جيم إكسبو» عن أحدث منتجات الألعاب المبتكرة من قبل عمالقة الصناعة في العالم، بما في ذلك «إكس بوكس»، و«يوبي سوفت»، و«كاب كوم»، و«بلايستيشن»، و«تيليوس»، و«مون تون»، و«ريد بُل».

وسيضم المعرض سلسلة من الأنشطة الترفيهية العائلية والعديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الرياضات الرقمية، والتي سيقدمها كل من «كيت كات»، و«فوكس» وغيرهما الكثير. كما سيتاح للزوار تجربة أحدث ألعاب عالم الواقع الافتراضي وألعاب «الويب3» التي استطاعت أن تكتسح الأسواق المحلية العالمية، وذلك ضمن منطقة «المستقبل» التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني.

وسيوفر الحدث للزوّار فرصة لقاء أبرز اللاعبين المؤثرين بالعالم أثناء مشاركتهم في بطولات «بلاي بيوند».

وستشهد كل من منطقة «ريترو زون» و«ديسكفري زون» و«تيبول زون» و«جيكاي زون» و«ذا ناروز» في «جيم إكسبو» الكثير من الفعاليات والتحديات الحماسية وكبرى المنافسات في عالم الألعاب، وذلك بمشاركة أبرز اللاعبين المؤثرين حول العالم.