«الهيئة» تعلن«الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031» الإثنين

تعقد الهيئة العامة للرياضة الساعة الـ12 من ظهر يوم الإثنين المقبل، في فندق غراند حياة في دبي، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، علماً أن المؤتمر كان مقرراً عقده يوم 15 الجاري، لكنه تأجل إلى الموعد الجديد. وذكر بيان صحافي أن وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، سيحضر المؤتمر الصحافي، بجانب عدد من الشخصيات وممثلين عن المجالس الرياضية في الدولة.

ووجهت الهيئة العامة للرياضة الدعوة إلى وسائل الإعلام المختلفة لحضور المؤتمر.