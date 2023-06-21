أبوظبي تستضيف مونديال السبارتن ديسمبر المقبل

تستضيف أبوظبي بطولة العالم للسبارتن للمرة الثالثة، خلال الفترة من الثامن إلى 10 من ديسمبرالمقبل، وتقام فعالياتها في صحراء الوثبة للعام الثاني على التوالي، وتجمع البطولة التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي نخبة من الرياضيين من شتى أنحاء العالم، ما يؤكد مكانة أبوظبي وجهة عالمية للفعاليات الرياضية.

وكانت نسخة 2021، التي أقيمت للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، في منطقة الشرق الأوسط، قد حققت نجاحات كبيرة، بمشاركة أكثر من 4500 متسابقاً ومتسابقة، من أكثر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم، إذ نظمت فعالياتها في صحراء ليوا (تل مرعب)، بمنطقة الظفرة، أما نسخة 2022، فقد أقيمت في صحراء الوثبة، واستقطبت أكثر من 5000 متسابق ومتسابقة، من 75 دولة.

وخصصت الجهة المنظمة للبطولة الثامن من ديسمبر المقبل موعداً لاستقبال المشاركين، استعداداً لانطلاق المنافسات في اليوم التالي، وسيتنافس المتأهلون على لقب بطولة العالم للرجال (فردي)، وبطولة العالم للسيدات (فردي) في التاسع من ديسمبر، فيما ستقام بطولة العالم للفرق في الـ10 من ديسمبر المقبل.