«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يحتفي بأصحاب الإنجازات

نظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أول من أمس، حفلاً لتكريم أصحاب الإنجازات في الموسم الرياضي 2022-2023 في جامعة الشارقة، بحضور الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، ورئيس مجلس إدارة النادي، أحمد العويس، ونائبه أحمد الجروان والأعضاء، وعدد من القيادات الرياضية والرياضيين وذويهم.

وتقدم العويس بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي والقيادة العامة لشرطة الشارقة والشركاء الاستراتيجيين وأولياء الأمور لدعم المنتخبات الوطنية بالمواهب المواطنة وتعزيز الروح الرياضية.