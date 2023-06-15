حارب: النهج الحكومي والبيئة المحفزة يجعلان الإمارات جاذبة للمواهب

أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن النهج الحكومي والتشريعات والبيئة المحفزة، تجعل من دبي وعموم دولة الإمارات بيئة جاذبة ومثالية لاستقطاب وتطوير المواهب في جميع المجالات، ومن بينها المواهب الرياضية.

وقال حارب في تصريحات صحافية: «مجلس دبي الرياضي يولي الأكاديميات الرياضية وبرامج استقطاب وتطوير الموهوبين أهمية كبرى، ويخصص لها البرامج والفعاليات والبطولات السنوية التي تسهم في اكتشاف الموهوبين وتطويرهم سيراً على نهج حكومة دبي، وتنفيذاً لتوجيهاتها، لأن الموهوبين يمثلون الركيزة الأساسية للمستقبل والرافد الأساسي لدعم إنجازات الفرق، ودعم المنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين القادرين على الارتقاء بمستوى الإنجازات وتحقيق البطولات».

وكان الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، قد التقى الخبير في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كيلي كروس، الذي حضر جانباً من ورشة العمل التي نظمها المجلس للمديرين الفنيين لأكاديميات أندية دبي لكرة القدم، رفقة المدير الفني لاتحاد الإمارات لكرة القدم مارسيل لوكاسين.

واطلع الخبير الدولي على برامج أندية دبي لاستكشاف وتطوير المواهب الرياضية التي تترجم التوجيهات الحكومية، التي تتشابه مع أهداف برنامج رعاية المواهب الذي أطلقه «فيفا» تحت شعار «لنعطي كل موهبة فرصة»، الذي يشرف عليه المدرب الفرنسي آرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتم إعلانه خلال كونغرس الفيفا، الذي انعقد في مارس الماضي برواندا، وخصص «فيفا» للبرنامج 200 مليون دولار للفترة 2023-2026 لدعم برامج المواهب الرياضية للاتحادات الرياضية الوطنية.

وعبّر كيلي كروس عن سعادته بجهود مجلس دبي الرياضي، لاستكشاف وتطوير المواهب الرياضية، من خلال البرامج التخصصية والبطولات المحلية والدولية التي ينظمها بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، وأيضاً دورات صقل المدربين والملتقيات السنوية المحلية والدولية التي دعي فيها أبرز الخبراء، كتلك التي تم تنظيمها على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي، تحت عنوان «استقطاب الموهوبين» وحاضر فيها روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا، ويوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الحالي وأرسنال وباريس سان جيرمان وإشبيلية سابقاً، وجوليان وورد، المدير الرياضي لنادي ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى تنظيم المجلس ألعاب مدارس دبي، بغرض رفد أندية دبي بالمواهب الرياضية في سن مبكرة، وكذلك جهود أكاديميات الأندية في هذا المجال.

• أندية دبي تستعرض برامج تطوير المواهب

قام المديرون الفنيون بأكاديميات أندية دبي لكرة القدم، وهي شباب الأهلي والنصر والوصل وحتا، وبحضور مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة أحمد سالم المهري، خلال الورشة باستعراض برامجها لتطوير المواهب الرياضية على مستوى عملية الاختيار والتدريبات الخصوصية والقياسات الدورية لقياس مدى تطورها.

«مجلس دبي الرياضي يولي الأكاديميات الرياضية وبرامج استقطاب وتطوير الموهوبين أهمية كبرى».