منصور بن زايد: دوري الأبطال ليس نهاية المطاف

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي، جماهير النادي، بمناسبة تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على إنتر الإيطالي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس، بمدينة إسطنبول.

وقال سموه في تصريحات بهذه المناسبة: «إن الإنجاز الذي حققه النادي جاء ترجمة حقيقية للاستراتيجية التي وضعت قبل 15 عاماً، بهدف تطوير النادي وضمان تصدّره وفوزه بأهم الدوريات والبطولات الكروية، وترسيخ مكانته ضمن أقوى أندية كرة القدم في العالم».

وأكد سموه أن دوري الأبطال ليس نهاية المطاف، بل بداية للدخول في مرحلة جديدة يرسخ فيها النادي مكانته بكل النسخ المقبلة، من خلال وصوله الدائم للنهائيات والمنافسة بقوة على اللقب مرات عدة لصناعة تاريخ يفخر به كل محبي وعشاق وجماهير النادي داخل بريطانيا وخارجها.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة النادي برئاسة خلدون المبارك رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس لتهيئة الظروف للفريق للوصول إلى ما حققه من إنجازات وألقاب. وثمن سموه الدور الذي يقوم به الطاقم الفني بقيادة المدرب بيب غوارديولا، وجميع أفراد الجهاز الإداري والطبي، واللاعبين وكل منتسبي النادي وجماهيره.

ووجّه سموه الشكر لجماهير مانشستر سيتي في بريطانيا وحول العالم، الذين كانوا ولا يزالون جزءاً من نجاحات وإنجازات الفريق المحلية والقارية، من خلال مساندتهم لمسيرته المتميزة، متمنياً للنادي المزيد من النجاحات ومواصلة صناعة الأمجاد الكروية في المواسم المقبلة، بما يلبي تطلعات جماهيره ويجسد استراتيجية إدارته الطموحة.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن شكره للجمهورية التركية على حسن استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، وحرصها على توفير كل وسائل النجاح لهذا الحدث. وتوجّه سموه بالشكر أيضاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على التميز في تنظيم النهائي، متمنياً للقائمين على الاتحاد التوفيق والنجاح في مسيرته الداعمة لتطوير كرة القدم الأوروبية، ولنادي إنتر الإيطالي النجاح والتوفيق في البطولات المقبلة، حيث كان منافساً قوياً يستحق التقدير والإشادة.

نائب رئيس الدولة:

«التتويج بداية لمرحلة جديدة ترسخ مكانة النادي واحداً من أقوى الأندية العالمية».

«الإنجاز الذي تحقق جاء ترجمة حقيقية للاستراتيجية التي وضعت قبل 15 عاماً».