الزفين وبن هندي يستعدان لتحدي زوارق «إكس كات» في رومانيا

يستعد زورق «فزاع 3» بقيادة الثنائي العالمي عارف سيف الزفين، ونادر بن هندي، لمواصلة مشواره في بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات) 2023، من خلال المشاركة في جائزة رومانيا الكبرى (الجولة الثالثة) التي تستضيفها مدينة كونستانسا من الـ16 إلى الـ18 الجاري. ويدافع الزفين وبن هندي عن صدارة الترتيب العام لبطولة العالم، بعد نجاحهما بزورق فزاع 3 في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية خلال الجولتين الأولى والثانية في إيطاليا، وتمكّنهما من حصد 105 نقاط وضعتهما في الصدارة بفارق نقطة عن أقرب الملاحقين زورق «إتش بي آي 96». وينافس زورق فزاع 3 ممثل الإمارات الوحيد في البطولة العالمية، 6 زوارق أخرى تمتلك نفس طموح المنافسة والقتال على تحقيق الهدف، بينها زورق «إتش بي آي 96» ممثل إيطاليا صاحب المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 104 نقاط، وزورق «جي بي 8» ممثل بريطانيا والثالث في الترتيب برصيد 98 نقطة.