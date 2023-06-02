أحمد بن محمد يهنئ حتا بلقب الدرجة الأولى.. والعودة إلى «المحترفين»

هنّأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أعضاء مجلس إدارة نادي حتّا الرياضي واللاعبين والطاقم الفني والإداري لفريق كرة القدم، بمناسبة الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى، والعودة للمشاركة في النسخة المقبلة لدوري أدنوك للمحترفين.

وأشاد سموه بجهود الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، ومجلس إدارته والجهازين الإداري والفني والمدرب الوطني واللاعبين، مشيراً سموه إلى أن الفوز يسهم في استكمال جهود التطوير في منطقة حتّا على الصعيد الرياضي، أسوة ببقية أوجه التطور الشامل التي تشهدها حتّا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، التي تشمل مشروعات تطويرية متعددة ضمن مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية. جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى مقر نادي حتّا الرياضي، حيث أعرب سموه عن خالص أمنياته لجميع اللاعبين والطاقمين الفني والإداري للفريق بكل التوفيق، والوصول إلى المزيد من منصات التتويج. من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة نادي حتّا، علي البدواوي، وباسم أعضاء الفريق، عن بالغ سعادتهم بزيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعميق الشكر والتقدير لدعم وتشجيع سموه لأعضاء الفريق، الذين أكدوا حرصهم على مواصلة السعي نحو مستويات أرفع من التميز الرياضي بروح الفريق الواحد، وبما يرقى إلى مستوى المأمول للنادي من أعلى مراتب الفوز.

أحمد بن محمد:

«الفوز يسهم في استكمال جهود التطوير في منطقة حتّا على الصعيد الرياضي».