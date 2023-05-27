70 لاعباً ولاعبة يتنافسون على ألقاب كأس الكاراتيه

تنطلق، اليوم، منافسات كأس رئيس الدولة للكاراتيه، في الكاتا والكوميتيه جماعي فرق للرجال والسيدات، آخر بطولات الكاراتيه للموسم الحالي. ويشارك في البطولة 70 لاعباً ولاعبة من 8 أندية، ويستضيف منافساتها نادي الشارقة للألعاب الفردية فرع الحزانة.

وأكد إبراهيم النعيمي، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكاراتيه، أن الكأس تعد آخر مشاركة للاعبي المنتخب الدوليين قبل بدء برنامج المشاركات الخارجية الفترة المقبلة، وتتضمن 3 بطولات كبرى، هي بطولة آسيا في ماليزيا يوليو المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين، وبطولة العالم للكبار في المجر في أكتوبر المقبل.