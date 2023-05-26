أقامت رابطة المحترفين الإماراتية، جولة ترويجية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في فروع المصرف المنتشرة حول الدولة، وذلك مع بدء العد التنازلي للمباراة النهائية للبطولة، الذي سيقام غدا ويجمع بين العين حامل اللقب والشارقة.

وتواجدت النسخة الأصلية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في فروع المصرف في أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، ومدينة العين، حيث أتيحت الفرصة لعملاء المصرف والعاملين فيه التقاط الصور التذكارية، والتعرف على الفعاليات المرافقة للمباراة النهائية التي ستقام في ستاد آل نهيان في أبوظبي.

وتعتبر هذه الجولة واحدة من الفعاليات الرئيسية التي تنظمها الرابطة في إطار الحملة الواسعة للتفاعل مع الجماهير والمجتمع عموماً، واستغلال هذه المناسبة من أجل توجيه رسائل إيجابية حول أهمية التشجيع بروح رياضية على المدرجات. يذكر أن المباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ستكون مسك الختام لموسم حافل لبطولات المحترفين، سبق أن شهد تتويج شباب الأهلي بلقب دوري أدنوك للمحترفين، والشارقة بكأس السوبر الإماراتي.