شباب الأهلي يدعم حملة «المليار وجبة»

استقبل الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، لاعبي الفريق الأول لنادي شباب الأهلي أبطال دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مقر المؤسسة بدبي.

واحتفت المؤسسة بدرع شباب الأهلي، بحضور مديري الوحدات التنظيمية وعدد من موظفي المؤسسة، وقام المطوع بتكريم وليد عباس ومحمد مرزوق، وتعيينهم «سفراء الوقف والعمل الخيري» في القطاع الرياضي.

وخلال الزيارة قدّم النادي مساهمة مالية دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، لتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في العالم، ومساندة الجهود الدولية لمكافحة الجوع والقضاء عليه.

وهنّأ المطوع نادي شباب الأهلي بمناسبة التتويج بلقب بطل دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2022-2023، والحصول على اللقب الثامن في تاريخ البطولة، مثمّناً المساهمة الخيرية للنادي، ودعمه لحملة «وقف المليار وجبة»، وقال المطوع إن المساهمة تجسد صورة تكامل منظومة العمل الخيري بين كل القطاعات في الدولة، وترسّخ مفهوم التعاون الإنساني بين مختلف مؤسسات المجتمع.

وتابع المطوع «تتشرف المؤسسة بمنح اللاعبين وليد عباس ومحمد مرزوق لقب (سفراء الوقف والعمل الخيري) في القطاع الرياضي»، لافتاً إلى أن «أوقاف دبي» شريك أساسي في عملية التنمية المجتمعية، وداعم لكل القطاعات الحيوية في الدولة.

وأشار المطوع إلى تزايد الإقبال المجتمعي من مختلف الشرائح للمشاركة في العمل الوقفي والنشاط الخيري، وهو ما يعكس قيم الخير والعطاء المتأصلة في مجتمع الإمارات.

من جانبه، توجّه وليد عباس بالشكر والثناء لأوقاف دبي على حفاوة الاستقبال ودعمها للنادي، معرباً عن فخره بمنحه لقب «سفير الوقف والعمل الخيري»، وذكر أن النادي يتشرف بدعم المبادرات الإنسانية والمشروعات الخيرية التي تطلقها الدولة، مؤكداً الالتزام الكامل لشباب الأهلي بالمسؤولية تجاه المجتمع.