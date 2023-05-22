محمد بن راشد يلتقي فريق نادي شباب الأهلي الفائز بلقب دوري المحترفين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات وضعت قطاع الرياضة ضمن القطاعات الحيوية التي توليها كل الاهتمام والتشجيع وتحيطها بكل أوجه الدعم والرعاية، بما يعزز قدرة مختلف الفرق الرياضية على تحقيق الانتصارات في البطولات المحلية واعتلاء منصات التتويج في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، فريق نادي شباب الأهلي بمناسبة تتويجه بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2022-2023، وإحراز اللقب للمرة الثامنة.

وهنّأ صاحب السمو أعضاء مجلس إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني والإداري، على ما حققه النادي من إنجاز، وأثنى سموه على المستوى الرفيع الذي أظهره لاعبو الفريق وما قدموه من جهود على مدار البطولة التي جاءت مبارياتها على قدر كبير من التنافسية نظراً لتقارب مستوى الفرق المشاركة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مخاطباً اللاعبين: "بجهودكم وعزيمتكم وإصراركم وروح الفريق والتفاهم كان الفوز من نصيبكم.. من الممكن أن تحصل على المركز الأول.. لكن التحدي الأكبر هو المحافظة عليه"، مطالباً سموه إياهم بمواصلة المثابرة والاجتهاد للوصول إلى مستويات أعلى من التميز، ومتمنياً لهم كل التوفيق في البطولات القادمة.

وقد التقطت لسموه الصور التذكارية مع فريق نادي شباب الأهلي ورُعاة النادي، وطاقمه الفني والإداري، حيث أعرب أعضاء الفريق عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة وعميق تقديرهم لما قدمه سموه لهم خلال اللقاء من كلمات التحفيز والتشجيع، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، مؤكدين عزمهم على مضاعفة الجهود ليكونوا على قدر المأمول لهم من الفوز بمزيد من الألقاب ضمن مختلف البطولات سواء داخل الدولة أو خارجها.

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ونائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر محمد الطاير، ورئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي سعيد محمد الطاير، ورئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء سعيد خليفة سليمان، والنائب العام لإمارة دبي المستشار عصام بن عيسى الحميدان، ومدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الفريق محمد أحمد المرّي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم.