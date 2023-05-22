منتخب الجوجيتسو يتصدر «الجائزة الكبرى» في تايلاند بـ20 ميدالية

واصل نجوم ونجمات منتخب الجوجيتسو أداءهم القوي في بطولة الجائزة الكبرى في تايلاند، ونجح في تصدر البطولة متفوقاً على الدولة المضيفة، حيث رفع نجوم المنتخب رصيدهم إلى 20 ميدالية ملونة، أمس، مع ختام مشاركتهم في منافسات البطولة التي أقيمت على مدار يومين في العاصمة بانكوك. وحصد أبطال وبطلات الإمارات 5 ميداليات ملونة في اليوم الثاني، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، حيث توج بالذهب فيصل الكتبي في وزن 94 كيلوجراماً، وشمّا الكلباني في وزن 63 كيلوجراماً، فيما أحرز الفضيتين سعيد الكبيسي في وزن 85 كيلوجراماً، وعبدالله الكبيسي في وزن 94 كيلوجراماً، ونال هزاع فرحان برونزية وزن 94 كيلوجراماً.

وثمّن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، إنجاز الأبطال والبطلات في بطولة الجائزة الكبرى في تايلاند، مشيراً في تصريح صحافي إلى أنها كانت فرصة مميزة لقياس مؤشر التطور في أداء اللاعبين واللاعبات، قبل المشاركة في بطولة العالم في منغوليا، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين.

وقال البطل فيصل الكتبي في تصريح صحافي: «أهدي هذا الإنجاز إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً، وأؤكد أن هذه الإنجازات تأتي ثمرة الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة وجهود الاتحاد وأسرة الجوجيتسو التي تضعنا على السكة الصحيحة، في مشوار المضي على درب تحقيق البطولات وتعزيز الريادة العالمية لجوجيتسو الإمارات».