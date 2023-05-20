اتفاق

نشر معلّق قنوات أبوظبي الرياضية، عامر عبدالله، تغريدة، أكد خلالها اتفاق المدرب البرتغالي جارديم مع الريان القطري، ليتولى تدريبه مقابل 10 ملايين يورو سنوياً، مؤكداً رحيله عن شباب الأهلي.

عرض

رفض مدرب أجنبي عرضاً من أحد أندية المحترفين، لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل، بسبب الاختلاف على المقابل المادي، قبل أن يدخل نادٍ منافس، ويتقدم بعرض جديد إلى المدرب نفسه.

غياب

تساءل جمهور أحد أندية المحترفين عن سبب غياب مهاجم أجنبي كبير عن مباراة مهمة لفريقه خاضها أخيراً، رغم أنه يمثل أحد العناصر الأساسية في التشكيلة.

صدمة

تلقى لاعب أجنبي صدمة كبيرة من إدارة ناديه، بعد أن رفضت السماح برحيله، وخيرته بين مواصلة عقده أو سداد مليوني دولار، قيمة الشرط الجزائي في عقده مقابل الرحيل.

المعارون

رفضت اللجنة الفنية لناد في «المحترفين» عودة اللاعبين الذين تمت إعارتهم في الموسم الماضي، وذلك لعدم نجاحهم في تحقيق مردود لافت، وطلبت منهم البحث عن عروض لهم في أندية أخرى.

عرض

تلقى مدرب في دوري أدنوك للمحترفين، عرضاً جاداً من منتخب بلده، للاستعانة بخدماته بعد انتهاء مهمته مع فريقه بالدوري المحلي، رغم سابق اتفاق للمدرب مع الإدارة على تمديد عقده موسماً آخر، إلا أنه يفضل المهمة الوطنية على الاستمرار في مهمته الحالية.

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