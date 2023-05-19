مهلة

منحت إدارة أحد أندية دوري المحترفين مدرب الفريق مهلة لمدة أسبوع لحسم موقفه من تمديد عقده مع الفريق، وذلك بعدما تلقى عرضاً من أحد الأندية في الدوريات الخليجية، إذ تواصل النادي بالفعل مع مدرب بديل للتفاوض معه في حال رحيل المدرب الحالي.

إيسايلا

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة أحد أندية الإمارات الشمالية تفاوض مدرب بني ياس السابق الروماني دانييل إيسايلا، لقيادة فريقها في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وأن المفاوضات تمضي بهدوء نحو النهاية السعيدة.

راتب

استغرب مدرب تألق في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى بشكل لافت، عرض إدارة النادي عليه للاستمرار بتدريب الفريق لموسم جديد، بزيادة راتبه الشهري مبلغاً قليلاً جداً لا يعكس الجهود التي بذلها، ولا يشجعه على المواصلة.