مذكرة تفاهم بين اتحاد الترايثلون وشركة «بالمز الرياضية»

وقّع اتحاد الإمارات للترايثلون مذكرة تفاهم مع شركة «بالمز الرياضية»، التي تعمل على الترويج للأنشطة الرياضية. وجرى توقيع الاتفاقية في مركز المؤتمرات ببكسول للألعاب في ممشى القناة بالعاصمة أبوظبي، بحضور رئيس اتحاد الترايثلون خالد الفهيم، ولاعب منتخب الترايثلون سعود الزعابي، وحضر من جانب الشركة الراعية فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة «بالمز الرياضية».

وقال الفهيم في تصريح صحافي إنه سعيد بتوقيع الاتفاقية، موضحاً أنها تأتي انطلاقاً من رؤية الاتحاد في بناء علاقات وطيدة وتعاون لا محدود مع الجهات والمؤسسات الرياضية، خصوصاً أن لدى الاتحاد والشركة العديد من الرؤى والأهداف المشتركة في السعي لنشر وتطور رياضة الإمارات.