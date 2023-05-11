اكتمال الاستعدادات لانطلاق مؤتمر الإمارات للطب الرياضي

أكملت جمعية الإمارات للتأهيل والطب الرياضي الاستعدادات لتنظيم النسخة الأولى من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي. وبدأت الوفود بالوصول إلى دبي من مختلف مناطق العالم للمشاركة في المؤتمر الذي يقام 13 و14 الجاري في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية (MBRU) في المدينة الطبية بدبي، حيث يصل عدد المشاركين فيه من الإمارات ومختلف دول العالم أكثر من 500 شخص، من المختصين في علوم الطب الرياضي وتأهيل الرياضيين وصانعي المعدات المتخصصة في هذا المجال من 30 جنسية مختلفة.

ويجمع الحدث أطباء وخبراء من مختلف دول العالم، لتقديم محاضرات وعروض عن أحدث ما توصلت إليه الخبرات في الطب الرياضي بمختلف فروعه، ومنها إعادة تأهيل الإصابات الرياضية، وجراحة الإصابات الرياضية، والطب التجديدي والعلاج باستخدام الخلايا الجذعية وغيرها من التقنيات الحديثة، حيث يتضمن برنامج المؤتمر 40 محاضرة وورشتي عمل، يقدمها 43 متحدثاً في 13 قسماً مختلفاً من مجالات الطب الرياضي، ويقدم خلالها المحاضرون شرحاً شاملاً ومتكاملاً عن آخر البحوث والتطورات في مجال الطب والأداء الرياضي.