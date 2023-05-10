مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يطلق مبادرة "الألعاب التعليمية"

ينطلق "مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023 "من 21 إلى 25 يونيو المقبل في مركز دبي للمعارض بمدينة "إكسبو دبي". وأعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية - عن إطلاق مبادرة "الألعاب التعليمية" Education through Gaming عبر "تحدي ماين كرافت التعليمي" Minecraft Education Challenge في الدورة الثانية للمهرجان والتي من شأنها إحداث تحول بالتعليم في الإمارات و الإسهام في إلهام وزيادة اهتمام الطلبة بالتعلم عن طريق مفهوم مبتكر وممتع.

وبإمكان الطلبة حضور الأنشطة والفعاليات التعليمية يومي 21 و 22 يونيو والتي تتبعها المنافسات النهائية لـ "تحدي ماين كرافت التعليمي" في المدارس المسجلة خلال شهري مايو ويونيو للطلاب من عمر 7 سنوات و ما فوق ويتنافسون في فرق مكونة من ثلاثة أفراد للوصول إلى النهائي والتي ستبث مباشرة من "جيم إكسبو" Game Expoيوم 22 يونيو.

وتسعى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للترويج للألعاب والرياضات الرقمية كمنصة لتعزيز التعليم وكوسيلة للتوظيف مع إدراكها بالإمكانات الهائلة التي تتميز بها الألعاب في دعم النمو الاقتصادي لدبي من خلال المبادرات والحملات المبتكرة. ويوفر "تحدي ماين كرافت التعليمي" فرصة فريدة للمدارس والطلبة في الإمارات لتجربة فوائد تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع استعراض الفرص المتعددة التي تتيحها صناعة الألعاب والرياضات الرقمية.

وتحظى لعبة "ماين كرافت" باهتمام واسع في الإمارات الى جانب انتشارها في جميع أنحاء العالم وتجذب اهتمام اللاعبين من جميع الفئات العمرية حيث تعد هذه المبادرة أداة ووسيلة ممتازة للمدرسين لدمجها في الفصول الدراسية لتعزيز الإبداع وكذلك المساهمة في تعليم الطلبة كيفية حل المشاكل ومواجهة الصعوبات والتحديات وأيضا تعزز التواصل والعمل الجماعي.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "نفخر بدعم النمو الاقتصادي لدبي من خلال مبادرات وحملات مبتكرة مثل الألعاب التعليميةكجزء من الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقميةحيث يتزايد الاهتمام بالألعاب كوسيلة مهمة للتعليم وتعزيز المهارات ونحن سعداء بأن نكون الرواد في هذا التوجه على مستوى الدولة". ودعا جميع المدارس والطلبة في الإمارات للمشاركة في هذا البرنامج الذي سيرسم ملامح مستقبل التعليم في دبي