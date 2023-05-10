«دبي البحري» يحتفل باليوبيل المرجاني

يحتفل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باليوبيل المرجاني، وإكماله 35 عاماً من العطاء (1988-2023)، مواصلاً طريق النجاح، ونثر العطاء الكبير من أجل تطوير المنظومة الرياضية البحرية في الدولة وإمارة دبي.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد سعيد بن مسحار، في تصريحات صحافية، إن «إكمال النادي مسيرة 35 عاماً يدل على دوره الرائد والكبير في الارتقاء بالعمل الرياضي، وتحقيق طموحات المستقبل وآفاقه المشرقة، وذلك باستمرار التميز والدور الريادي الذي استلهمه مسؤولو النادي من قيادتنا الرشيدة، ليبلغ هذا الصرح مكانة مرموقة عالمياً وقارياً وإقليمياً».