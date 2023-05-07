مدرب

تعثرت المفاوضات بين مدرب وإدارة أحد أندية دوري المحترفين بشأن تجديد العقد، بعدما كان هناك اتفاق مبدئي على استمرار المدرب في الموسم المقبل، ولكن تلقيه عرضاً من أحد الأندية المنافسة أسهم في تقديم المدرب طلبات تعجيزية رفضتها إدارة النادي.

وكيل

دخل وكيل مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين على خط المفاوضات بين المدرب وإدارة النادي، بهدف تحسين شروط التعاقد بين الطرفين، لكن إدارة النادي أبلغته بأنها تفاوضت مع المدرب بشكل مباشر، وأن المدرب وافق على العقد المبدئي.

إيغالو

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري المحترفين تواصل مع وكيل أعمال النيجيري إيغالو، للتعاقد معه في الموسم المقبل، بعدما اقترب من الرحيل عن الهلال السعودي.