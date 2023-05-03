مصير

قال مقرّبون من وكيل لاعب أجنبي في أحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم، إن اللاعب منزعج من عدم دخول النادي حتى الآن في مفاوضات معه لحسم مصيره؛ كون أن عقده ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

اتفاق

توصلت إدارة نادٍ محترف مع إدارة أحد الأندية المنافسة إلى شراء عقد لاعب معار حتى نهاية الموسم الحالي، على الرغم من تلقيه عروضاً من أندية أخرى، ولكن اللاعب أبدى رغبته في الاستمرار مع فريقه الحالي.

عقود

يواجه اتحاد لعبة جماعية، مشكلة محتملة تتعلق بختام الموسم المقرر منتصف مايو الجاري، خصوصاً على صعيد عقود محترفي الأندية التي انتهت أغلبيتها نهاية أبريل الماضي؛ إذ تطالب الأندية بتمديد فترة التسجيل.