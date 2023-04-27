165 ألف درهم جوائز الجولة الثانية لـ «دبي لصيد الأسماك»

تبدأ اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. ويتنافس المتسابقون من محبي هوايات صيد الأسماك على ألقاب وجوائز فئتين، الأولى صيد سمك الكنعد (الكينغ فيش)، والثانية صيد سمك السكل (كوبيا)، حيث يسعى كل منهم للحصول على أكبر وزن، وتصدر الترتيب في كل فئة من أجل الصعود إلى منصات التتويج.

ورصد نادي دبي جوائز مالية تصل إلى 165 ألف درهم للفائزين في الجولة الثانية، حيث ستوزع 135 ألفاً للمتفوقين في فئة سمك الكنعد، ويحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة السكل على 30 ألفاً، وحرص النادي على توجيه الشكر للشركات والمؤسسات الوطنية التي تقدم دعمها للحدث.

وأكملت اللجنة المنظمة جميع التجهيزات لبدء مراحل التنافس بإعلان كلمة السر للمتسابقين المشاركين، وحددت مكان تسليم الصيد، وكذلك لقطات الفيديو التوضيحية لدى لجنة التحكيم التي ترابط يومياً حتى موعد الختام، الأحد المقبل. وكانت شركة دلما مارين للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية، في إطار شركاتها المستمرة مع نادي دبي، أعلنت في مارس الماضي تخصيص 25 ألف درهم جائزة تقديرية لبطل الموسم في مسابقة صيد أسماك (الكنعد).