رابطة المحترفين تنظم النسخة الثانية لمنتدى تطوير الدوري

تنظم رابطة المحترفين، النسخة الثانية لمنتدى تطوير الدوري الإماراتي، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً، بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، وهو الحدث الذي تسعى من خلاله الرابطة سنوياً للارتقاء بمنظومة العمل، وترجمة المبادرات إلى خطط مستقبلية تسهم في تحقيق النقلة الشاملة للكرة الإماراتية.

وسيتم في النسخة الثانية من المنتدى دراسة الجوانب الفنية والتجارية والتطويرية لمختلف مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، إضافة إلى تطوير الأندية في مجالات الاستدامة، المنشآت والتسويق.

وسيشهد المنتدى حضور مختصين من كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومشاركة محاضرين دوليين في التخصصات المختلفة، إضافة إلى ممثلي الأندية المحترفة.

وذكر بيان صحافي: «أقيمت النسخة الأولى من المنتدى في العام الماضي، بمشاركة الشركات العالمية وبيوت الخبرة التي تمت الاستعانة بها، للعمل مع فرق رابطة المحترفين، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه مسابقات المحترفين، ليس على المستوى الفني فقط، بل على كل الجوانب ذات العلاقة بمفهوم الاحتراف».