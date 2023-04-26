حاكم الفجيرة يرعى كأس رئيس الدولة لكرة اليد

برعاية من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، أعلن اتحاد كرة اليد عن إقامة مسابقة كأس رئيس الدولة للرجال للموسم الرياضي 2022-2023 التي تقام في الفترة من 13 إلى 27 مايو المقبل.

وذكر اتحاد كرة اليد في بيان صحافي، أن الإعلان عن الرعاية جاء خلال استقبال سموه لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد.

وأكد البيان أن الرعاية التي تأتي انطلاقاً من اهتمام سموه بدعم الأنشطة الرياضية والمسابقات من شأنها أن تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية والرياضة الإماراتية بشكل عام.

ورفع رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد نبيل بن عاشور، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة من أجل هدف واحد هو رفع راية الدولة في كل البطولات الخارجية، معرباً عن اعتزاز مجلس إدارة الاتحاد بهذه الرعاية السامية، كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وأضاف رئيس الاتحاد أن «المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لكرة اليد للرجال ستقام بالصالة الكبرى بمجمع زايد بالفجيرة، ما يمثل نقلة نوعية كبيرة ليس فقط للبطولة الغالية على قلوبنا، بل أيضاً لكرة اليد بشكل عام مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يسعى دائماً لإقامة بطولاته في معظم إمارات الدولة، وسبق أن أقيم كأس نائب رئيس الدولة للرجال بصالة خورفكان».

يذكر أن ثمانية أندية تشارك في كأس رئيس الدولة للرجال، هي: الشارقة، والجزيرة، وشباب الأهلي، والنصر، والوصل، والعين، ومليحة، ودبا الحصن، ويلتقي في الدور التمهيدي للبطولة الشارقة مع مليحة، والنصر مع العين، والوصل مع دبا الحصن، وشباب الأهلي مع الجزيرة.