جائزة الإبداع الرياضي تتواصل مع المؤسسات قبل غلق باب الترشح

تتواصل «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» مع المؤسسات الرياضية في الدولة والوطن العربي والعالم لدعوتها للترشح وتعريفها بمحور التنافس المؤسسي للدورة 12 والفترة المعتمدة للإنجازات المؤهلة للتنافس على فئات الجائزة مع اقتراب موعد غلق باب الترشيح في 31 أغسطس المقبل.

وقال مجلس أمناء الجائزة في بيان صحافي أمس إنه من بين الجهات التي يتم توجيه الدعوات لها للمشاركة، المنظمات الرياضية الدولية وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية الدولية التي تضم 204 لجان أولمبية وطنية و178 لجنة بارالمبية، واتحاد الاتحادات الرياضية الأولمبية الدولية «أسواف»، و33 من الاتحادات الرياضية الدولية للرياضات الأولمبية الصيفية وسبعة اتحادات رياضية دولية للرياضات الأولمبية الشتوية، و69 اتحاداً ولجنة أولمبية وطنية عربية و34 من الاتحادات الدولية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف أن تلك الجهات ستكون مدعوة للتنافس على الفوز بالفئة المؤسسية من خلال مبادراتها وبرامجها لتطوير الرياضة على المستوى العالمي أو المبادرات الرياضية الإنسانية التي تسهم في تمكين المجتمعات من خلال الرياضة، فيما يتنافس الرياضيون من لاعبين ومدربين وإداريين وحكّام وفرق أندية ومنتخبات من الدولة والوطن العربي للفوز بالجوائز الفردية والجماعية.

وكان مجلس أمناء الجائزة برئاسة مطر الطاير قد أعلن عن فتح باب الترشح للدورة 12 مطلع أبريل 2022 ويستمر حتى 31 أغسطس المقبل، للانتهاء من تقديم الملفات التي تحققت خلال فترة الإنجازات المؤهلة للتنافس للفوز بفئاتها، اعتباراً من 16 سبتمبر 2021 وحتى 31 أغسطس 2023، على أن يتم تكريم الفائزين خلال يناير 2024.

وأكد البيان الصادر عن مجلس أمناء الجائزة أن 2597 ملفاً تقدمت للترشح خلال الدورات الـ 11 الماضية من بينهم 748 من الإمارات و1621 من الدول العربية و228 على المستوى العالمي.

وبلغ عدد الفائزين والمكرمين 258 مبدعاً من بينهم 188 على المستوى الفردي و21 على المستوى الجماعي و49 على المستوى المؤسسي، وبحسب التوزيع الجغرافي فقد كان 124 من الفائزين والمكرمين من دولة الإمارات و116 من الدول العربية و18 على المستوى العالمي.

فيما بلغ عدد المترشحين للدورة 11 وحدها 409 رياضيين ورياضيات حققوا مجتمعين 300 إنجاز رياضي، و29 ابتكاراً رياضياً، و26 إنتاجاً علمياً رياضياً، و54 مشروعاً ومبادرة وبرنامجاً رياضياً.

• 204 لجان أولمبية وطنية و178 لجنة بارالمبية تمت دعوتها للجائزة.

• 2597 ملفاً تقدمت للترشح خلال الدورات الـ 11 الماضية.

فئات الجائزة

- فئة الإبداع الرياضي الفردي: للأفراد من اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام على المستوى المحلي والعربي والدولي.

- فئة الإبداع الرياضي الجماعي: للفرق التي حققت إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي.

- فئة الإبداع المؤسسي: للمؤسسات والاتحادات الرياضية التي حققت إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي.

7.5 ملايين درهم قيمة الجوائز

أكد مجلس الأمناء أن الجائزة حافظت على قيمة الجوائز المالية التي يتم توزيعها في كل دورة، الدورة الـ12، إذ تبلغ القيمة المالية للجائزة 7.5 ملايين درهم بما يزيد عن مليوني دولار أميركي.

وتأتي المحافظة على قيمة الجوائز من أجل دعم الرياضيين واستمرار تشجيعهم وتكريمهم بجوائز هي الأكبر على الإطلاق في الجوائز الرياضية على مستوى العالم، كما تمت المحافظة على الفئات التنافسية في الجائزة إلى جانب الفئات التقديرية الخاصة.

لا تغيير في آلية اختيار الناشئين

تقرر أن يتم اختيار الفائزين بفئة الناشئين بالآلية

نفسها التي كانت متبعة في النسخ الماضية باستمرار فتح الباب أمام مشاركة الجمهور في التصويت على اختيار الفائزين من فئة الناشئين الستة المرشحين للمرحلة النهائية، إذ سيكون لتصويت الجمهور نسبة 50% من النتيجة النهائية ويكون لقرار لجنة التحكيم نسبة الـ50% الأخرى من النتيجة النهائية، على أن تكون فترة تصويت الجمهور في الأول من نوفمبر 2023 وحتى يناير 2024.

وكانت فئة الناشئين قد شهدت نمواً مستمراً منذ اعتماد هذه الفئة ضمن الجائزة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، راعي الجائزة، إذ بلغ عدد المترشحين 123 رياضياً ناشئاً مبدعاً من الإمارات تم تكريم 42 منهم خلال الدورات السبع تألقوا وحققوا إنجازات في 23 رياضة بعدد ستة مكرمين لكل دورة، كما بلغ عدد المصوّتين من الجمهور أكثر من 269 ألفاً من بينهم 231 ألف شخص في الدورة 11.

التسجيل وتقديم ملفات الترشح

أعلنت الجائزة استمرار الترشح عن بعد عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة:mbrawards.ae الذي يتيح أيضا التسجيل وتقديم ملف الترشح وتحميل المستندات المطلوبة للترشح ما يجعل عملية الترشح أكثر سهولة وسرعة وفق آليات الترشح وخطوات التسجيل الواضحة.

وسيتواصل العمل بنظام التحكيم عن بُعد من خلال وجود كل مُحكم في دولته على أن يتم توزيع ملفات التحكيم عليهم بآلية تمنع على أي مُحكم النظر في الملف لرياضي أو مؤسسة من دولته، وسيتم تجميع قرارات ونقاط كل عضو في لجنة التحكيم وحسابها ضمن برنامج تم تصميمه من قبل فرق عمل الجائزة لضمان النزاهة والشفافية والحيادية التامة في التحكيم وتم تطبيقه بنجاح منذ الدورة الـ10 من الجائزة.

البرنامج الزمني للدورة الـ12

■ بدأ تسليم الترشيحات منذ 1 أبريل 2022

■ آخر موعد لاستلام الترشيحات: 31 أغسطس 2023

■ إجراءات التحكيم والمفاضلة: سبتمبر- أكتوبر 2023

■ الإعلان عن الفائزين: نوفمبر 2023

■ حفل تكريم الفائزين: يناير 2024