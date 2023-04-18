ختام بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية بمشاركة 47 جهة

أُسدل الستار مساء الإثنين على أحداث وفعاليات ومنافسات النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع دائرة الإسناد الحكومي، احتفالاً بشهر رمضان الكريم، وتعزيزاً للعلاقات الاجتماعية بين منتسبي المؤسسات الحكومية بإمارة أبوظبي، ونشراً للرياضة والتأكيد علي أهميتها في حماية المجتمع من العديد من الأمراض والظواهر والعادات السلبية.

واستضاف أبوظبي كريكيت سبورتس هب ومنتجع الفرسان وجزيرة الحديريات وحلبة مرسى ياس فعاليات البطولة التي شاركت فيها 47 جهة حكومية وأكثر من 1600 موظفة وموظفة، خلال الفترة من 27 مارس الماضي وحتى 17 أبريل الحالي، وشهدت تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة، مثل المسابقة الاستعراضية والترفيهية للأولمبياد الخاص في كرة القدم والطائرة والسلة، وبطولة لمتطوعي برنامج المارشال في لعبة البادل، كما حفلت البطولة بمتابعة جماهيرية كبيرة وبشكل خاص في الألعاب الجماعية.

وتوّج رئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغير الخييلي، ووكيل دائرة الإسناد الحكومي – أبوظبي فهد الكيّومي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، الفائزين في حفل أنيق بحضور ممثلي الجهات الحكومية، والفرق والأفراد الفائزين في 11 مسابقة: كرة القدم – الرماية – البادل – اللياقة البدنية – الكرة الطائرة – تنس الطاولة – كرة السلة – الشطرنج – البادمينتون – الجري – الدراجات الهوائية، ليرسم الجميع معاً لوحة رائعة شكلت مسك الختام للبطولة التي وجدت الإشادة فنياً وتنظيمياً من الجميع.