لطيفة بنت حمدان بن راشد تكرم 69 فائزاً في مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم

شهدت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم ختام مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم في دورتها الـ11 بنادي دبي لأصحاب الهمم التي شارك فيها 500 متنافس من 62 جهة في مختلف الإعاقات حيث قامت بتكريم 69 فائزاً وفائزة.

ووجهت رئيسة اللجنة المنظمة رئيسة الفلاسي الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على رعايتها السنوية للمسابقة وتشجيع أصحاب الهمم على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه، واكتشاف مواهب جديدة من الذين من الله عليهم بالصوت الجميل، وتأهيل أبنائنا من أصحاب الهمم لمواكبة أقرانهم من حفظة كتاب الله الكريم معربة عن سعادتها بالمشاركة الخليجية الأولى في المسابقة.

كما وجهت الفلاسي الشكر إلى الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم على حضورها حفل الختام وتكريمها للمتنافسين في هذه النسخة الاستثنائية ولكل المشاركين من أصحاب الهمم الذين أقبلوا على حفظ كتاب الله ولجنة التحكيم وأولياء الأمور وكل من أسهم في نجاح الدورة الحادية عشرة.

وذهب لقب أجمل صوت بنين إلى عبدالله عادل عباد، وأجمل صوت بنات لرحمة عاصم متولي خليفة بينما فاز زايد أحمد الميدور بجائزة أصفر متسابق وثمنة عبد الله محمد السعدي وميثه عبد الله محمد السعدي بجائزة أصغر متسابقة.

وفي الختام قدم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد تذكار المسابقة للشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم.

من جهتها، أشادت وزيرة دولة مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي حصة بنت عيسى بو حميد بالمسابقة وتطورها مؤكدة أنها ثمرة دعم ورعاية الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم.

ووجهت الشكر إلى الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم على تكريمها للفائزين معربة عن سعادتها بمشاركة العديد من المتسابقين من دول الخليج.

ووجه ثاني جمعة بالرقاد الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على رعايتها السنوية للمسابقة وإلى الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم على تشريفها لحفل ختام المسابقة التي حققت أهدافها المرجوة.

بدوره، وجه المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم ماجد العصيمي الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على رعايتها للمسابقة والشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم على اهتمامها ودعمها لمسيرة أصحاب الهمم في كل المجالات مؤكدا أن زيارتها للنادي وتكريمها للمتسابقين كان له بالغ الأثر على أصحاب الهمم وجميع المشاركين في مهرجان النادي الرمضاني.