آسياد الصين وأولمبياد باريس تتصدران نقاشات ملتقى الرياضيين السنوي بـ «إرث أبوظبي»

استضاف «إرث أبوظبي» فندق نادي ضباط القوات المسلحة، أول من أمس، «ملتقى الرياضيين الرمضاني السنوي لأسرة الرياضة في الإمارات».

حضر الملتقى الذي أقامه رئيس مجلس إدارة «إرث أبوظبي» رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، الفريق الركن م محمد هلال الكعبي، وكبار المسؤولين في المجالس الرياضية في الشارقة ودبي وأبوظبي، ورؤساء ومسؤولو الاتحادات الرياضية، وعدد من حكام كرة القدم.

تبادل الحضور خلال الملتقى الآراء بشأن المشهد الرياضي العام، في ضوء الاستعدادات لأهم حدثين رياضيين، أحدهما قاري، وهو آسياد الصين بمدينة هانج شو، في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، والآخر عالمي هو دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحث محمد هلال الكعبي الجميع على بذل كل جهد ممكن في تلك المرحلة، من أجل تحقيق أفضل النتائج، مشيداً بالدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة الإماراتية من القيادة الرشيدة، التي تقدر أصحاب الإنجازات في كل المحافل، وقال إن المسؤولين عن الرياضة عليهم ترجمة ذلك الدعم إلى إنجازات.

وأوضح أن الدولة فيها العديد من الكوادر الإدارية الناجحة، التي أثبتت كفاءتها في المنظمات الرياضية الدولية والقارية، ولديها مواهب يمكنها أن تعبر عن نفسها، وتبرز بشكل واضح إذا تم صقلها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وقال إنه سعيد بوجود عدد من حكام كرة القدم في تلك المناسبة، بوصفهم أحد أهم عناصر تطور أي لعبة.