تتويج «مدارس الإمارات الوطنية» بلقب كأس منصور بن زايد لكرة القدم

أحرز فريق مدارس الإمارات الوطنية لقب النسخة العاشرة من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، وذلك بعد فوزه أمس على «فريق مكتب الأمين العام» بهدفيْن مُقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم على «ملعب قصر الإمارات» في أبوظبي. وأقيمت البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. وتوج الفائزين، أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة.

وحضر التتويج راشد سعيد العامري، وكيل الديوان لقطاع الشؤون الحكومية، رئيس اللجنة المُنظّمة للبطولة، وسلطان ضاحي الحميري، مدير مكتب وزير ديوان الرئاسة التنفيذي، وعبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، إلى جانب عدد من الشخصيات المجتمعية وقيادات القطاع الرياضي في الدولة.

وكرّمت اللجنة المُنظّمة للبطولة الرعاة الرسميين للنسخة العاشرة، وحصل محمد عبدالرحمن خليفة من «فريق مكتب البعثات الدراسية» على جائزة أفضل إداري، ونال أحمد الشربيني من «فريق مدارس الإمارات الوطنية» جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة. يُشار إلى أن النسخة العاشرة شهدت مشاركة 12 فريقًا، وتمّ تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات، وتأهّل متصدّر كلّ مجموعة إلى نصف النهائي، وصعد أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث إلى الملحق لتحديد المتأهّل الرابع إلى المربع الذهبي.