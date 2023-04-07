7 توصيات في "مجلس عجمان" للنهوض برياضة المرأة

خرج المجلس الرياضي الرمضاني للسيدات الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة واللجنة الأولمبية الوطنية، والذي انعقد تحت عنوان "رياضة المرأة.. التحديات والطموح"، على هامش النسخة الثالثة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان، بـ7 توصيات لتعزيز رياضة المرأة داخل الدولة.

وشهدت الفعالية الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، وبحضور كل من الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطائرة سابقاً، و الأمين العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، ونورة السويدي، الأمين العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، والأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، المهندسة عزة بنت سليمان، ورئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نورة الجسمي، ورئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، الدكتورة هدى المطروشي، وعضو المجلس الوطني الاتحادي، عفراء بن هندي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أمل بوشلاخ، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، رئيسة لجنة البرامج النسائية في الدورة الرياضية لحكومة عجمان، وفاء الشامسي، وعدد من عضوات مجالس الاتحادات الرياضية وممثلات عن دوائر ومؤسسات رياضية ومجتمعية وإعلامية.

واشتملت التوصية الأولى على ضرورة عودة الأنشطة الرياضية في أندية الدولة لبعض المراحل السنية التي غابت جراء أزمة كورونا ولم يتم معالجتها حتى الآن وتضمنت التوصية الثانية، عودة البطولات والمسابقات المدرسية، لاكتشاف المواهب وإتاحة الفرصة للأندية لانتقاء أبطال المستقبل

أما التوصية الثالثة فقد حثت على زيادة الدعم الإعلامي لرياضة المرأة، لما له من إسهام كبير في تعزيز الصورة الإيجابية لجهود الرياضة النسائية وجذب الرعاية والوعي الرياضي والترويج لرياضة المرأة بكل فئاتها.

كما اشتملت التوصيات على تطبيق الاحتراف بالصورة المرجوة، حتى لا تضطر اللاعبات إلى الارتباط بجهات وظيفية لضمان دخل مادي مناسب، واستمرارية دعم كبار اللاعبات بعد الاعتزال تكريماً لمسيرتهن الحافلة بالإنجازات.

وتضمنت التوصيات أيضاً زيادة تمكين المرأة في مجالس الأندية، وضرورة مشاركة بيانات العنصر النسائي في جميع الاتحادات الرياضية مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة لبناء قاعدة بيانات تسمح بدراسة دقيقة للتحديات واستخلاص أفضل الحلول وتتيح وجود مقياس معياري لمؤشرات تطور رياضة المرأة في الدولة.