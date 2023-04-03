دبي تستضيف «آسيوية الشطرنج» للهواة

وافق الاتحاد الآسيوي للشطرنج، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، على استضافة الإمارات لبطولة آسيا للهواة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للعبة خلال الفترة من 26 أغسطس إلى الرابع من سبتمبر المقبلين في دبي، كما تم وضع البطولة في الأجندة الدولية.

ومن المتوقع أن يشارك في البطولة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف دول آسيا، وستقام في أربع فئات: تحت 2000 نقطة للذكور والإناث، وفئة تحت 1700 نقطة للذكور والإناث.

وذكر بيان صحافي: «قام مجلس إدارة الاتحاد بتشكيل اللجنة العليا للبطولة، برئاسة تريم مطر تريم، رئيس الاتحاد، وعبدالكريم المرزوقي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وسلطان علي الطاهر، مدير البطولة، وسيقوم الأخير بتشكيل اللجان العاملة بالبطولة خلال الفترة المقبلة».

كانت روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية قد حققت الميدالية الفضية لفردي السيدات في بطولة آسيا للشطرنج للهواة للرجال والسيدات، البطولة الماضية التي أقيمت في مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط. كما فازت وديمة الكلباني لاعبة منتخبنا ونادي العين للثقافة والشطرنج بجائزة أفضل لاعبة مصنفة أقل من 1900 في التصنيف الدولي.

ووجه رئيس الاتحاد تريم مطر تريم، الشكر إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، على الموافقة على استضافة البطولة، وقال: «الحدث الآسيوي مهم للغاية ونسعى إلى أن نكون علامة مميزة في التنظيم بخبرة أبناء الإمارات، وليس الحدث الأول ولا الأخير واستضافة البطولات تأتي ضمن استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد».

وأضاف: «استضافة الحدث لها أهداف كثيرة، في مقدمتها التأكيد أن الإمارات مركز لعبة الأذكياء في الشرق الأوسط، وتوفير فرصة احتكاك قوية للاعبين ولاعباتنا مع المدارس الآسيوية المختلفة، وأيضاً البحث عن إنجاز في البطولة يُضاف إلى إنجازات اللعبة على المستوى القاري، إضافة إلى أن تنظيم البطولة يزيد من خبرة كوادرنا الوطنية، من خلال الدفع بوجوه شابة في اللجان التنظيمية للبطولة لاكتساب الخبرة».

• البطولة تقام من 26 أغسطس إلى 4 سبتمبر المقبلين، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة.