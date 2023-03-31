4 توصيات تقود رياضة المرأة نحو «الاستدامة»

نظم اتحاد رياضة المرأة، بالتعاون مع مجالس أحياء دبي، ملتقى تحت عنوان «رياضة المرأة نحو الاستدامة»، ضمن فعالياته خلال شهر رمضان، وذلك مواكبة لاستضافة الدولة لفعاليات الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيّر المناخي «كوب 28»، وتناغماً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2023 عاماً للاستدامة، بما يسهم في تطبيق معايير «الاستدامة الرياضية»، وعكس الصورة الحضارية للدولة، وإبراز جهودها الحثيثة في ترسيخ الوعي بقيمة الحفاظ على البيئة وأهمية استدامة النشاط.

وشهد الملتقى حضور كل من الأمين العام للاتحاد النسائي العام رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، نورة السويدي، والأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، المهندسة عزة بنت سليمان، ورئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نورة الجسمي، وعضوات اتحاد الإمارات لرياضة المرأة: الدكتورة موزة الشحي، والمهندسة غالية المناعي، ووفاء الشامسي، وشيخة الشامسي، إلى جانب عضوات مجالس إدارة الاتحادات والمجالس والهيئات الرياضية في الدولة، وممثلي مؤسسات في قطاعات عدة متنوّعة.

وتضمنت فعاليات الملتقى جلسة عصف ذهني خرجت بـأربع توصيات، إذ اقترحت نورة السويدي، إطلاق مبادرة «سفيرات الاستدامة»، يتم انتقائهن من البطلات الرياضيات في مختلف الرياضات، كما اقترحت نورة الجسمي توسيع نطاق المبادرة التي أطلقها اتحاد الريشة الطائرة لدعم أصحاب الهمم، لتعمم على الاتحادات الرياضية في الدولة، بهدف تحقيق بند من بنود ميثاق رياضة المرأة المعني بدعم اللاعبات من أصحاب الهمم، وذلك بالعمل معاً على تشجيع أصحاب الهمم لمزاولة مختلف الألعاب الرياضية، وتوفير البيئة المراعية لاحتياجاتهم والداعمة لطاقاتهم والمحفزة لإمكاناتهم.

فيما اشتملت التوصيات على إطلاق جائزة للاتحادات الرياضية على مستوى الرياضة النسائية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، وكذلك على إطلاق منصّة على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتفاء بالملهمات في مجال الرياضي وتجسيد مسيرة إنجازات وطموح ابنة الإمارات، إذ يتم عرض ذلك، من خلال اختيار شخصية بشكل دوري ونشر نبذة عنها، مع ارفاق بعض الصور من إنجازات الشخصية المختارة.

وتم الإعلان عن استعداد اتحاد الإمارات لرياضة المرأة قريباً للإعلان عن معايير اختيار العضوات الشرفيات للاتحاد، كما تمت دعوة جميع الاتحادات لترشيح كوادر نسائية ناجحة، للمشاركة في حلقة تعرض أسبوعياً عن الرياضة النسائية في أحد البرامج الرياضية التابعة لشركة أبوظبي للإعلام، والتي تقام تحت رعاية اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، نستعرض خلالها إنجازات الرياضة النسائية بدولة الإمارات، ونسلط الضوء على جهود اللاعبات والجهازين الإداري والفني ومجالس إدارات الاتحادات والأندية والأكاديميات الرياضية المعنية بهذا الشأن.

التوصيات الـ 4

■ إطلاق مبادرة «سفيرات الاستدامة».

■ توسيع نطاق مبادرة اتحاد الريشة الطائرة لدعم أصحاب الهمم.

■ إطلاق جائزة للاتحادات الرياضية على مستوى الرياضة النسائية.

■ الإعلان عن معايير اختيار العضوات الشرفيات للاتحاد.