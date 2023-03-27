المهرجان الرمضاني لـ «دبي لأصحاب الهمم» ينطلق اليوم

يدشن نادي دبي لأصحاب الهمم، اليوم، النسخة الجديدة للمهرجان الرمضاني، الذي يتضمن فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية، حيث يشتمل على 45 برنامجاً ثقافياً ومجتمعياً في محاور عدة، تتضمن فقرات تراثية والمجلس الرمضاني ومسابقات وورش متنوعة، تخدم كل فئات «أصحاب الهمم»، برعاية بعض المؤسسات الحكومية والخاصة.

ويشارك في النسخة الحادية عشرة 500 متسابق في مختلف الإعاقات من 62 جهة، وتشهد هذا العام مشاركة خليجية.

ويتنافس المتسابقون في فئات: حفظ القرآن كاملاً، 20 جزءاً، نصف القرآن، 10 أجزاء، سبعة أجزاء، خمسة أجزاء، ثلاثة أجزاء، جزءين، وجزء، إضافة إلى إحدى قصار السور من أجل تشجيع «أصحاب الهمم» على الإقبال على كتاب الله حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وإذكاء روح المنافسة بين المشاركين لتعلم كتاب الله وتعليمه.

ويشتمل النشاط الرياضي على ألعاب كرة القدم، الكرة الطائرة، الشطرنج، البوتشي، الريشة الطائرة، الرماية، تنس الطاولة، المكفوفين، إضافة إلى الألعاب الترفيهية، فيما يستضيف النادي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تقام ضمن دورة ند الشبا الرياضية.

من ناحيته، أكد المدير التنفيذي للنادي، ماجد العصيمي، اكتمال كل الاستعدادات لانطلاقة المهرجان من أجل تحقيق الأهداف التي يقام من أجلها، والذي يشهد فعاليات متنوعة، وجائزة القرآن الكريم التي تشهد مشاركة على مستوى الخليج للمرة الأولى، وورش عمل وأنشطة تفاعلية مع «أصحاب الهمم» وأسرهم، إضافة إلى العديد من الأنشطة الرياضية، منها بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة ضمن دورة ند الشبا الرياضية.