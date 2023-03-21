الأميركي نيكولاس يتوّج بلقب «ماسترز دبي» للطيران اللاسلكي

توج الطيار الأميركي نيكولاس ماكسويل، بطلاً للنسخة الثالثة من بطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي الحر «فئة الهليوكبتر» للمحترفين، التي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس، وأقيمت تحت رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، واستمرت منافساتها على مدار ثلاثة أيام بحديقة الخور. واحتل ماكسويل صدارة الترتيب العام، بعدما حصد 285 نقطة، بفارق 4.5 عن الطيار التايلاندي سي دي سكارينا، الذي حل ثانياً، ونال الميدالية الفضية، وجائزة مالية قدرها 5500 دولار، وتبعه في المركز الثالث الطيار التايواني كينكو، برصيد 5259 نقطة، لينال الميدالية البرونزية وجائزة مالية قدرها 3500 دولار، وحل رابعاً التايلاندي كان بونبوي برصيد 249 نقطة، ونال جائزة مالية قدرها 2000 دولار، فيما حصل الطيار التايواني بيتر على جائزة المركز الخامس المالية، وقدرها 1500 دولار. وقام نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، يوسف الحمادي، والأمين العام للاتحاد محمد المازمي، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات العامة يوسف الشحي، بتتويج الفائزين. ووجه يوسف الحمادي، الشكر باسم اللجنة المنظمة، وكل الوفود المشاركة في البطولة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم سموه الرياضة والرياضيين عامة، والرياضات الجوية خاصة، مؤكداً أن البطولة إحدى ثمار هذا الدعم السخي.