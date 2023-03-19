منصور بن محمد يعتمد دليل استقطاب اللاعبين في شركات وأندية كرة القدم بدبي

اعتمد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي «دليل استقطاب اللاعبين في شركات وأندية كرة القدم في إمارة دبي»، والذي أعدّه مجلس دبي الرياضي بهدف وضع الشروط والضوابط اللازمة لحوكمة وتنظيم آلية استقطاب اللاعبين في الإمارة. وقال سموه «اعتمدنا دليل استقطاب اللاعبين بهدف الارتقاء بالممارسات والآليات الخاصة بانتقاء واستقطاب وتطوير اللاعبين الموهوبين، والاستثمار الأمثل للموارد من خلال آليات دقيقة للتعاقدات مع اللاعبين في مختلف الفرق ولجميع الفئات وفق مبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال».

وأكد سموه أن هذه الضوابط الجديدة تأتي في إطار خطة تطوير القطاع الرياضي لإمارة دبي، والتي تشتمل على العديد من المحاور، في مقدمتها تطوير أداء الأندية والمؤسسات الرياضية على مستوى استقطاب الرياضيين من مختلف الفئات، وتحقيق الفوز بالبطولات وإحراز الألقاب، كما تهدف إلى أن تصبح دبي ملتقى نجوم الرياضة، ومقراً لصناع القرار في الرياضة الإقليمية والعالمية.

وأضاف سموه: «وجهنا مجلس دبي الرياضي بتطبيق أحكام هذا الدليل على جميع شركات وأندية كرة القدم في إمارة دبي، وكذلك مراجعة الدليل بشكل مستمر، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتحديثه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بهدف تعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية وترسيخ جاهزية دبي لريادة المستقبل ومواصلة مسيرة النجاح والتميز والإنجازات في جميع المجالات، بما يواكب النمو والتطور الذي تشهده جميع مفاصل الحياة في دبي».

وحمل قرار الاعتماد رقم 1 لسنة 2023 والذي يبدأ تنفيذه من قبل مجلس دبي الرياضي وشركات وأندية كرة القدم في دبي فور صدوره. وأكد القرار ضرورة التزام جميع شركات وأندية كرة القدم في إمارة دبي بتطبيق الدليل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التطبيق، وأن يُصدر مجلس دبي الرياضي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار والدليل. وجاء الدليل نظرا لأن عمليات بحث واستكشاف اللاعبين وتقييمهم واستقطابهم تعتبر من أهم العمليات المؤثرة في نجاح شركات كرة القدم في تحقيق أهدافها، وتقليل نسبة المخاطرة في التعاقد مع اللاعبين سواء من مواطني دولة الإمارات، أو المقيمين فيها، أو الأجانب، لضمان حصول الإدارة العليا والتنفيذية لشركات كرة القدم على المعلومات العلمية الدقيقة والمحايدة بهذا الخصوص.

ويهدف الدليل إلى ضرورة أن يراعي عند القيام بعملية تقييم اللاعبين المستقطبين استحداث وحدة تنظيمية مختصة بالاستقطاب ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة شؤون الرياضة في الشركة، وتحدد لها آلية واضحة في إبرام التعاقدات المنوطة بها، على المدى القصير والمتوسط والبعيد، من خلال إشراف مديرها الفني. ومن أجل تكامل عملية التقييم الفني المستمر والوصول لأفضل النتائج، يستلزم توفير فريق كشافين ذوي خبرة ومستوى فني عالي، يتولون جمع وتحليل البيانات بشكل متكامل ضمن وحدة الاستقطاب في الشركة.

ويتضمن الدليل مهام وحدة الاستقطاب والهيكل التنظيمي لها، وكذلك مهام فرق الكشافين في الشركة والنادي، ومراحل وآلية البحث عن استقطاب اللاعبين. كما يتضمن تشكيل اللجنة الفنية في شركة ونادي كرة القدم وكيفية اختيار أعضائها وتحديد مهامها وواجباتها، كما يتضمن جدولا يحدد كيفية إجراء عملية التقييم الفني للاعبين المطلوب التعاقد معهم من خلال تصويت أعضاء اللجنة وهم 6 أشخاص يكون لصوت كل منهم وزن في عملية التقييم، ويحدد الجدول كذلك الحالات التي يتم فيها التصويت والتي تتضمن حالات عديدة سواء في التعاقدات أو المكافآت، وغيرها.

ويتضمن الدليل أيضا فقرة خاصة بلجنة التعاقدات، حيث يتم تشكيل لجنة التعاقدات بقرار من مجلس إدارة الشركة، بهدف التعاقد مع اللاعبين وحسب الأولويات والاحتياجات المحددة من مدرب الفريق الأول، ويتضمن كيفية تشكيل لجنة التعاقدات وهوية أعضائها وكذلك مهامها.