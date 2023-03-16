10 خطوات دقيقة تحتاجها الخيول للسفر عبر الطائرة

تتجّه أنظار عشاق سباقات الخيل إلى حلبة «ميدان» في دبي، يوم 25 الجاري، ليتجدّد الموعد مع الدورة الـ27 لأحد أغلى سباقات الخيل في العالم، (كأس دبي العالمي)، البالغ جوائزه 30.5 مليون دولار.

وتتضمن التجهيزات لهذا الحدث العالمي العديد من التفاصيل المثيرة، أبرزها رحلة الخيول من كل قارات العالم إلى دبي للمشاركة في المسابقة العريقة، ضمن تصنيفات مسابقات الخيول العالمية، إذ غالباً ما تكون شاقة، إلا أن هذه الكائنات القوية يمكنها تحمّل عناء السفر لتصل إلى وجهتها، وتبدأ التدريب في اليوم التالي مباشرة.

وتتطلب عملية نقل الخيول القادمة من الخارج للمشاركة في السباقات حول العالم، على طائرات الشحن الجوي، عناية فائقة قبل وأثناء وبعد السفر، حفاظاً على سلامتها من أي مشكلات تعترض النقل الآمن للخيول.

وتحتاج الخيول إلى 10 خطوات دقيقة خلال السفر عبر الطائرة إلى دبي، إذ يراعي مدرّبو ومُلّاك الخيول أن تتم عملية النقل قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من موعد السباق، حتى تتاح للخيول الوصول بسلامة والتعافي من عناء السفر، خصوصاً أن الخيول قد تخسر 20 كيلوغراماً من وزنها خلال الرحلة، وتحتاج إلى وقت كافٍ لاستعادة نشاطها وحيويتها، وذلك من خلال جدول تدريبات مدروس بعناية يعتمد على التدرّج في الفترات التدريبية والمسافات قبيل بلوغ الجاهزية المطلوبة.

الخيول يتم تأمينها جيداً في المقصورات المخصصة لها، ويقوم الأطباء والخبراء في تربية هذه الحيوانات بوضع أدوات لحمايتها، مثل ضمادات القدم كي لا تتضرر أثناء الحركة، والاقلاع، والهبوط، كما يتم تأمين حوافرها بغلاف كي لا تؤذي نفسها.

في المقابل، توفر الطائرات التي تقل الخيول حول العالم عناية فائقة، وراحة أثناء سفر الخيول، كي تضمن وصولها سالمة ومرتاحة بعد رحلة طويلة، بينما توفر الشحن الجوي بيئة هادئة ومريحة تضمن أقصى قدر من الراحة والسلامة للخيول، وتتوافق مع القوانين التي وضعتها السلطات الوطنية والدولية والخاصة بنقل الحيوانات الأليفة والبرية، بما في ذلك أنظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) بشأن الحيوانات الحية.

وتوفر رحلة الطيران أيضاً منصّات مصممة خصيصاً للخيول ومرافقين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، لضمان رفاه الخيول والتعامل السليم معها خلال الرحلة، ويتم ضبط درجة الحرارة في عنبر الشحن لتوفير أقصى قدر من الراحة لها. ويحرص مُلّاك الخيول على سفر خبراء وأطباء بيطريين كمرافقين لها أثناء نقلها على متن طائرات الشحن الجوي.

«الإمارات اليوم» تستعرض الخطوات الـ10 لنقل الخيول عبر الطائرة على النحو التالي:

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